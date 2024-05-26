На фронте уже произошло более полусотни боестолкновений: оккупанты сбрасывают много авиабомб
На фронте с начала суток уже произошло 57 боестолкновений. Российская армия сбрасывает много авиационных бомб на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терново и Липцы. Украинские воины продолжают отбивать атаки в районах Волчанска и Липцев. Враг нанес восемь авиаударов - сбросил почти два десятка управляемых авиабомб.
На Купянском направлении враг 10 раз пытался продвинуться вперед недалеко от Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются.
На Северском направлении продолжается бой недалеко от Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спирного.
Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении. Враг активно задействует на направлении авиацию - произошло четыре авиаудара.
На Покровском направлении самая высокая на сегодняшний день интенсивность атак врага - 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение.
Четыре раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении. Все атаки отражены нашими воинами.
На Времивском направлении враг применил восемь неуправляемых авиабомб. Безуспешными были три атаки оккупантов - у Старомайорского и в районе Раздольного.
На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет и проводили одно штурмовое действие. Захватчики получили достойный отпор и отошли.
На Приднепровском направлении количество боевых столкновений выросло до трех. Восемь КАБ сбросили российские террористы.
ВСУ остановили россиян в Харьковской области
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили угрозу прорыва кафиров. Позже в ВСУ объяснили, что россияне пытались прорвать оборону на участке Стрелеча - Глубокое. Защитники остановили врага.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что россияне потеряли несколько тысяч солдат на Харьковском направлении с 10 мая. По его словам, потери составляют 8 россиян на 1 украинца.
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