Три самолета, корабль и почти 9 тысяч военных: потери РФ за неделю

Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю, с 19 по 126 мая. В частности, ВСУ "приземлили" три самолета, уничтожили корабль и ликвидировали 8900 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram .

Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:

личного состава 8900 человек ликвидировано,

танков - 86 ед,

боевых бронированных машин - 173 ед,

артиллерийских систем - 266 ед,

РСЗО - 9 ед,

средств ПВО - 11 ед,

самолетов - 3 ед,

корабль - 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 270,

крылатых ракет – 5 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 388 ед,

специальной техники - 34 ед.

Потери РФ в Украине

Эта неделя оказалась достаточно результативной. Именно в эту семидневку РФ побила новый рекорд потерь в 500 тысяч военных.

Кроме того, ВСУ сбили три самолета оккупантов. В частности, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что очередной Су-25 РФ удалось "приземлить" в Донецкой области.

Добавим, что 19 мая ВСУ уничтожили еще один российский корабль. Им оказался морской тральщик "Ковровец".

Напомним, за прошлую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.