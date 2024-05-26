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Три самолета, корабль и почти 9 тысяч военных: потери РФ за неделю

Воскресенье 26 мая 2024 14:05
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Три самолета, корабль и почти 9 тысяч военных: потери РФ за неделю Фото: Россия с 19 по 26 мая потеряла в Украине почти 9 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю, с 19 по 126 мая. В частности, ВСУ "приземлили" три самолета, уничтожили корабль и ликвидировали 8900 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 8900 человек ликвидировано,
  • танков - 86 ед,
  • боевых бронированных машин - 173 ед,
  • артиллерийских систем - 266 ед,
  • РСЗО - 9 ед,
  • средств ПВО - 11 ед,
  • самолетов - 3 ед,
  • корабль - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 270,
  • крылатых ракет – 5 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 388 ед,
  • специальной техники - 34 ед.

Потери РФ в Украине

Эта неделя оказалась достаточно результативной. Именно в эту семидневку РФ побила новый рекорд потерь в 500 тысяч военных.

Кроме того, ВСУ сбили три самолета оккупантов. В частности, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что очередной Су-25 РФ удалось "приземлить" в Донецкой области.

Добавим, что 19 мая ВСУ уничтожили еще один российский корабль. Им оказался морской тральщик "Ковровец".

Напомним, за прошлую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.

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