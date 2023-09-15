Украинские военные из дрона уничтожили российский танк стоимостью 3 млн долларов (видео)
Украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью 3 млн долларов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Он сообщил, что поражение танка - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи.
Наши военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.
Федоров подчеркнул, что ориентировочная цена российского Т-72 - около 3 млн долларов.
Напомним, недавно украинские бойцы из дронов уничтожили российскую артиллерийскую установку "Акация".
Ранее СБУ беспилотниками атаковала "избирательный" штаб оккупантов в Запорожской области.
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