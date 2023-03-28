Пограничники уничтожили укрытие "вагнеровцев" в Бахмуте (видео)

Пограничники Луганского отряда вместе с другими военными продолжают уничтожать оккупантов в городе-крепости. Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута пограничники уничтожили укрытие "вагнеровцев". Из него оккупанты вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

Бойцы выстрелами из ручных гранатометов уничтожили здание, которое использовали боевики "Вагнера".

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, количество боевых столкновений в Бахмуте за последние дни уменьшилось.

Однако командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сирский отметил, что оккупанты все еще сосредоточены на окружении Бахмута. Он заявил, что оборона города позволяет создать условия для освобождения оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.