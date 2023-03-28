ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский об обороне Бахмута: это позволит создать условия для освобождения территории

Новина українською →
Бахмут, Вторник 28 марта 2023 09:24
Сырский об обороне Бахмута: это позволит создать условия для освобождения территории Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако цель украинских защитников истощить силы врага и нанести РФ тяжелые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

Он отметил, что россияне пытаются сконцентрировать главные усилия на Бахмутском направлении. Оккупанты хотят окружить и захватить Бахмут. Сырский добавил, что подразделения ВСУ действуют слаженно, чтобы иметь "реальный результат не на карте, а на поле боя".

"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", - заявил командующий.

В то же время он объяснил, что главная цель ВСУ на Бахмутском направлении - сдержать врага и максимально истощить его.

"На сегодняшний день наша главная задача - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", - отметил Сырский.

Напомним, недавно генерал-полковник Александр Сырский проверил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и принял меры, чтобы улучшить оборону.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки отбили 62 атаки россиян на пяти направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Бахмут ВСУ
NEWS
Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ
Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем