Сырский об обороне Бахмута: это позволит создать условия для освобождения территории
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако цель украинских защитников истощить силы врага и нанести РФ тяжелые потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.
Он отметил, что россияне пытаются сконцентрировать главные усилия на Бахмутском направлении. Оккупанты хотят окружить и захватить Бахмут. Сырский добавил, что подразделения ВСУ действуют слаженно, чтобы иметь "реальный результат не на карте, а на поле боя".
"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", - заявил командующий.
В то же время он объяснил, что главная цель ВСУ на Бахмутском направлении - сдержать врага и максимально истощить его.
"На сегодняшний день наша главная задача - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", - отметил Сырский.
Напомним, недавно генерал-полковник Александр Сырский проверил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и принял меры, чтобы улучшить оборону.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки отбили 62 атаки россиян на пяти направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
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