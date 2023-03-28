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Прикордонники знищили схованку "вагнерівців" у Бахмуті (відео)

Фото: прикордонники знищили схованку окупантів у Бахмуті (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знешкодили схованку найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті Донецької області, де тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Прикордонники Луганського загону разом з іншими військовими продовжують знищувати окупантів у місті-фортеці. Під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута прикордонники знищили схованку "вагнерівців". З неї окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

Бійці пострілами з ручних гранатометів знищили будівлю, яку використовували бойовики "Вагнера".

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, кількість бойових зіткнень у Бахмуті за останні дні зменшилася.

Проте командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що окупанти все ще зосереджені на оточенні Бахмута. Він заявив, що оборона міста дозволяє створити умови для звільнення окупованих територій.

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