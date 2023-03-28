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В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений. Череватый назвал причину

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Бахмут, Вторник 28 марта 2023 12:58
В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений. Череватый назвал причину Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталия Гурковская

Количество боестолкновений в Бахмуте в последние три дня уменьшилось. При этом, вряд ли это связано с угасанием наступления оккупантов.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Последние три дня можно анализировать, что количество боеприкосновений несколько уменьшилось, но я думаю, здесь нужен серьезный анализ - это может быть определенная перегруппировка войск. Поэтому ближайшие дни, неделя покажут, что является причиной на самом деле", - сказал он.

В то же время, по его словам, Бахмут остается главным направлением удара врага. Как отметил Череватый, к сожалению, здесь не уменьшилось количество обстрелов - за сутки враг только у самого города Бахмут 70 раз наносил удары. Произошло 19 боеприкосновений, 14 из которых в районе самого города.

"Враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Также были подбиты "Гвоздика" и РЭБ "Стриж", - добавил он.

Напомним, что за минувшие сутки россияне добились незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута Донецкой области.

При этом за минувшие сутки ВСУ отразили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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