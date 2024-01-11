Эксперты не исключают, что ВСУ готовят мощный ответ РФ в районе Купянска. Что известно

Украинские военные могут готовить новый мощный ответ оккупантов на Купянском направлении, где армия РФ не оставляет попыток наступления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление .

На Лимано-Купянское направление РФ стянула порядка 130 тысяч россиян, более 1000 танков, почти столько же ствольной артиллерии и около 350 РСЗО. Группировка мощная, грубо говоря, до трети от всего того, что Россия вообще перебросила на фронт, объясняет майор запаса ВСУ, эксперт Алексей Гетьман.

"Возможно, больше чем на Купянск, они стремятся выйти на Купянск-Узловой, потому что это наш логистический центр, и они хотят контролировать железную дорогу. Также есть предположения, будут или нет разворачиваться на Харьков. Сил и средств вроде бы достаточно, но пока нет признаков готовящейся атаки непосредственно на Харьков. Что именно имел в виду Умеров, сложно сказать. Быть может, мы планируем свои контрнаступательные действия. На востоке враг сильно измотан", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко такой вариант не исключает. Поскольку нужно усилить стратегически важный северо-восточный фланг и ослабить давление на него.

"Возможно, рейды украинской разведки в Белгородскую область, удары и приезд командования связаны и свидетельствуют о подготовке к контрнаступательным действиям. Конечно, они будут локальными, но думаю, довольно мощными", – отметил он.

Что сказал Умеров?

9 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил позиции в районе Купянска в Харьковской области. Кроме Залужного района Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По итогам выезда Умеров сделал заявление: "Доповели о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится".