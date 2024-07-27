ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Волчанск, Суббота 27 июля 2024 15:42
UA EN RU
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники ежедневно покидают украинские территории. В частности, недавно военные разбили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" был нанесен урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше.

На видео видно, как украинские военные нанесли точный удар по оккупантам.

Напомним, сегодня мы сообщали, сколько вражеской автотехники в целом было уничтожено украинскими военными за время полномасштабного вторжения.

Мы также писали о том, что за последнюю неделю Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тысяч вражеских дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война в Украине Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта
Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им