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Пограничники уничтожили российский танк в районе Бахмута (видео)

Фото: танк Т-72 уничтожили пограничники в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои. В частности, несмотря на попытки РФ замедлить продвижение ВСУ, силам обороны удается не только двигаться вперед, но и уничтожать технику захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На Бахмутском направлении идет утилизация танков.ру", - говорится в сообщении.

В частности, по данным военных, в этот раз удалось уничтожить российский танк Т-72.

Ситуация в районе Бахмута

Бахмутское направление вместе с Лимано-Купянским остается одним из трудных. Как вчера рассказывал генерал Александр Сырский, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Как рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, здесь враг использует тактику лобовых атак и тактику штурмов.

Потери России в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 610 российских оккупантов, общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 263 020 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили за сутки 13 вражеских танков, 22 дрона и 26 ракет.

Для справки

Т-72 "Урал" - советский танк. Принят на вооружение в ВС СССР в 1973 году. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.

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