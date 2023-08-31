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Прикордонники знищили російський танк в районі Бахмута (відео)

Фото: танк Т-72 знищили прикордонники в районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В районі Бахмута Донецької області продовжуються важкі бої. Зокрема, попри спроби РФ сповільнити рух ЗСУ, силам оборони вдається не тільки рухатись вперед, а і знищувати техніку загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"На Бахмутському напрямку триває утилізація танків.ру", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними військових, на цей раз вдалося знищити російський танк Т-72.

Ситуація в районі Бахмута

Бахмутський напрямок, разом з Лимано-Куп'янським, залишається одним з важких. Як вчора розповідав генерал Олександр Сирський, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Як розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, тут ворог використовує тактику лобових атак та тактику штурмів. 

Втрати Росії в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 610 російських окупантів, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 263 020 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили за добу 13 ворожих танків, 22 дрони та 26 ракет.

Для довідки

Т-72 "Урал" - радянський танк. Прийнятий на озброєння в ВС СРСР в 1973 році. Є на озброєнні країн СНД, експортувався до держав Варшавського договору, Фінляндії, Індії, Ірану, Іраку, Сирії.

 

 

 

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