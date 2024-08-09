Пограничники уничтожили российский дрон из воздуха и показали эффектное видео

Украинские пограничники уничтожили с воздуха вражеский дрон на Бахмутском направлении. Результатами удачной работы вои поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Отмечается, что на видео показана работа подразделения РУБпАК, которые дроном Mavic сбили вражеский БпЛА.
"На Бахмутском направлении пилоты пограничной комендатуры РУБпАК бригады "Месть" заметили вражеский дрон-разведчик и обезвредили его, взяв на таран", - говорится в сообщении.
Согласно видео, вражеский дрон пытался маневрировать во избежание уничтожения. Однако в конце концов пограничники одним резким, коротким движением сбили БпЛА и тот улетел вниз.
Напомним, накануне украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу оккупантов.
Также недавно операторы ССО накануне совершили серию сокрушительных атак по вражеской технике.
Ранее украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.
Кроме того, на одной из точек линии фронта украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов.
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