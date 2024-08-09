Пограничники уничтожили российский дрон из воздуха и показали эффектное видео

Украинские защитники уничтожают технику РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу оккупантов.

Также недавно операторы ССО накануне совершили серию сокрушительных атак по вражеской технике.

Ранее украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, на одной из точек линии фронта украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов.

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