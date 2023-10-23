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Украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов

Понедельник 23 октября 2023 15:41
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Украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов Иллюстративное фото: украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники на одной из точек линии фронта метко уничтожают вражескую технику и оккупантов с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В этот раз на видео представлена работа бойцов 115-й отдельной механизированной бригады. Можно увидеть, как они сбрасывают взрывчатку на оборудование россиян. В частности, на видео видно уничтожение танков и другой техники.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжениясоставляет 294 700 военны . Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.

Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.

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