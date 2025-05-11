Пограничники уничтожили позиции управления вражеских дронов в Сумской области

Успехи украинских дронов

Добавим, что украинские дроны метко бьют противника на разных направлениях фронта.

На днях операторы дронов ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Донецкой области. Подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продемонстрировало высокоточную и эффективную работу против вражеской пехоты. Уничтожил пехоту, укрытие и еще и флаг страны-агрессора.

Также пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложных условиях на Краматорском направлении. Операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

А на Новопавловском направлении украинские аэроразведчики обезвредили штурмовые группы россиян на подступах к своим позициям. В течение недели они уничтожили более 2 тысяч оккупантов.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 55 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и 3 единицы специальной техники оккупантов.

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