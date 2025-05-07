Украинские бойцы разгромили группу штурмовиков и укрытие оккупантов под Краматорском

Украинские операторы дронов нанесли удар по российским оккупантам в Донецкой области. Уничтожили пехоту, укрытие и еще и флаг страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В результате точных ударов дронами россияне понесли такие потери:

"В течение недели на Краматорском направлении было уничтожено штурмовую группу оккупантов, укрытие, в котором скрывались захватчики, а также четыре мотоцикла", - рассказали в группировке войск.

На Краматорском направлении фронта подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продемонстрировало высокоточную и эффективную работу против вражеской пехоты в Донецкой области.

Ситуация на фронте

Добавим, что российские войска активно штурмуют позиции Сил обороны на разных участках фронта. В частности, с начала суток 7 мая уже произошло 93 боевых столкновения. Самым активным остается уже долгое время Покровское направление.

На Краматорском направлении украинские защитники пока отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Часового Яра. Четыре боестолкновения наши защитники успешно остановили.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 960 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 14 танков, 3 боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 дрона и другую технику врага.

Ранее также пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении. Операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

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