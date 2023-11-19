Самолет и более 7 тысяч оккупантов: потери России в войне за неделю
За неделю, с 13 по 19 ноября, украинские военные ликвидировали 7020 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, 123 БПЛА, 185 артсистем и 86 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника 13-19.11 ориентировочно составили:
- личного состава 7020 человек ликвидировано,
- танков - 86 ед,
- боевых бронированных машин - 94 ед,
- артиллерийских систем - 185 ед,
- РСЗО - 17 ед,
- средств ПВО - 8 ед,
- самолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 123,
- крылатых ракет – 3,
- автомобильной техники и автоцистерн - 176 ед,
- специальной техники - 18.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.
В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 531 оккупанта, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Отметим, что самолет Су-25 РФ удалось сбить на этой неделе украинским военным, которые несут службу как раз на Таврическом направлении. Произошел инцидент 15 ноября.
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