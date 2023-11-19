Самолет и более 7 тысяч оккупантов: потери России в войне за неделю

За неделю, с 13 по 19 ноября, украинские военные ликвидировали 7020 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, 123 БПЛА, 185 артсистем и 86 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Общие боевые потери противника 13-19.11 ориентировочно составили:

личного состава 7020 человек ликвидировано,

танков - 86 ед,

боевых бронированных машин - 94 ед,

артиллерийских систем - 185 ед,

РСЗО - 17 ед,

средств ПВО - 8 ед,

самолетов - 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 123,

крылатых ракет – 3,

автомобильной техники и автоцистерн - 176 ед,

специальной техники - 18.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 531 оккупанта, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Отметим, что самолет Су-25 РФ удалось сбить на этой неделе украинским военным, которые несут службу как раз на Таврическом направлении. Произошел инцидент 15 ноября.