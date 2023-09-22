Пограничники уничтожили окупантов вблизи Бахмута (видео)

На видео видно, как подразделения ГПСУ нашли и уничтожили штаб оккупационных войск. Нескольким удалось спастись и они начали сбегать. Пограничники благодаря миномету разрушили их планы.

Бои за Бахмут

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении уничтожили 200 оккупантов и их танк - противник пытается отбивать утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два ключевых города. У Украины есть комплексный план.

Украинские военные продвинулись вблизи Бахмута. По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, ВСУ продолжают штурмы в районе южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.