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Пограничники уничтожили минометный расчет россиян в районе Лимана (видео)

Фото: пограничники уничтожили минометный расчет россиян в районе Лимана Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожают личный состав российских военных на Лиманском направлении. В частности, удалось уничтожить враждебный минометный расчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, операторы БПЛА пограничников выявили минометную позицию противника, донимающую наших защитников.

"За считанные минуты по ней точно отработала арта Десантно-штурмовых войск. Миномет уничтожен", - констатируют военные, добавляя, что на Лиманском направлении у оккупантов "пригорает".

Ситуация на фронте

Несколько дней назад генерал Александр Сырский рассказывал, что на Бахмутском направлении ситуация на данный момент напряженная, а на Купянско-Лиманском направлении оккупанты постоянно атакуют, при этом ни одной позиции ВСУ не потеряли.

При этом в материале РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что активизация оккупантов на Лимано-Купянском направлении преследует две цели. Цель максимум - полностью выйти на Лимано-Купянскую ось, а цель минимум - хотя бы отвлечь внимание ВСУ от Запорожской и Донецкой областей, заставив перебросить силы на указанное направление.

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