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Прикордонники знищили мінометний розрахунок росіян в районі Лиману (відео)

Фото: прикордонники знищили мінометний розрахунок росіян у районі Лимана Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники нищать особовий склад російських військових на Лиманському напрямку. Зокрема, вдалося знищити ворожий мінометний розрахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Так, оператори БПЛА прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам.

"За лічені хвилини по ній влучно відпрацювала арта Десантно-штурмових військ. Міномет знищено", - констатують військові, додаючи, що на Лиманському напрямку в окупантів "пригорає".

Ситуація на фронті

Кілька днів тому генерал Олександр Сирський розповідав, що на Бахмутському напрямку ситуація на даний момент напружена, а на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти постійно атакують, при цьому жодної позиції ЗСУ не втратили.

При цьому у матеріалі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповідав, що активізація окупантів на Лімано-Куп'янському напрямі має дві цілі. Мета максимум - повністю вийти на Лімано-Куп'янську вісь, а мета мінімум - хоча б відвернути увагу ЗСУ від Запорізької та Донецької областей, змусивши перекинути сили на вказаний напрямок.

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