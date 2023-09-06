Пожары, разрушения и жертва. Что известно о последствиях ночной атаки на Украину

Российские оккупанты в ночь на 6 сентября атаковали Украину. В этот раз россияне применили ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом находилась Одесская область и столица.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Выпустили ракеты и дроны

Этой ночью вражеская атака была в несколько волн, а оккупанты применили разные типы вооружения.

Российская армия выпустила из бомбардировщиков Ту-95мс в районе Энгельса 7 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Также в сторону Киева выпустили баллистическую ракету из комплекса "Искандер-М". В направлении Одесской области россияне выпустили 25 дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны сбили все восемь ракет и 15 "Шахедов".

Одесская область

Как сообщает Одесская ОВА, под ударом врага был Измаильский район. Там находится морской торговый порт. Следует также отметить, что Измаил расположен вблизи границы с Румынией, которая является членом НАТО.

Атака длилась около трех часов. Вражеские дроны попали в припортовую инфраструктуру, а также в сельскохозяйственные объекты. Из-за атаки в нескольких населенных пунктах вспыхнули пожары, есть разрушения. Повреждены элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Кроме того, в результате обстрела в Одесской области есть жертва. Сотрудник агропредприятия получил тяжелые ранения, из-за которых скончался в больнице.

Фото: Одесскую область атаковали дронами (facebook.com/DSNSODE)

Киев

Взрывы в Киеве раздались после 5:30. Местные власти сообщили, что оккупанты атакуют столицу, поэтому работает ПВО.

Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что защитники сбили все вражеские цели, летевшие в направлении столицы. В Киеве повреждения не зафиксированы.

Однако из-за падения обломков российских ракет в Фастовском и Бучанском районах Киевской области вспыхнули пожары. К счастью, никто не пострадал.

В сети сообщили, что в Бучанском районе сгорел гипермаркет. По предварительным данным, магазин был разрушен в 2022 году во время оккупации Киевской области, там заканчивали ремонт.

Фото: в Киевской области вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKOB)

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