В гидрокостюмах через Днестр: пограничники остановили ночной заплыв в Молдову

Нарушителями оказались жители Могилев-Подольского района, которые экипировались в гидрокостюмы, чтобы переплыть Днестр и попасть в Молдову.

Однако, когда мужчины услышали звук квадрокоптера и моторной лодки пограничников, они резко изменили направление движения. Один из них даже успел частично переодеться, пытаясь замаскироваться под рядового гражданина.

Впрочем, попытка убежать вглубь украинской территории успехом не увенчалась. Пограничный наряд Могилев-Подольского отряда действовал слаженно, а потому "путешественники" были оперативно задержаны.

На мужчин были составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

"Несмотря на сложные погодные условия, сильное течение и ночное время суток, они сознательно пошли на нарушение закона, подвергая себя серьезной опасности", - сказано в официальном сообщении ГПСУ.

По словам пограничников, после установления всех обстоятельств правонарушения мужчины будут привлечены к ответственности.