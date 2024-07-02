RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники совершили серию успешных ударов по позициям оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

Фото: пограничники нанесли серию ударов по позициям РФ в Серебрянском лесу (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники совершили серию удачных ударов по позициям российских захватчиков в Серебрянском лесу Луганской области. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников бригады "Помста".

Согласно ему, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям врага в лесной местности.

Следует отметить, что согласно видео некоторые участки лесных насаждений полностью разрушены из-за непрерывных боевых действий.

Оккупанты на данном направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.

Что известно о Серебрянском лесу

Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га и имеет еще одно название - Кременский лес. Данная местность расположена вплотную к Кременной.

При этом, как известно, его часть входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

С конца лета 2022 г. на территории этого леса проходит линия обороны.

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских защитников из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупировано россиянами. Так что захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно полиция показала, как агрессия РФ повлияла на состояние Серебрянского леса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДПСУВойна России против Украины