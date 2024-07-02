Пограничники совершили серию успешных ударов по позициям оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских защитников из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупировано россиянами. Так что захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно полиция показала, как агрессия РФ повлияла на состояние Серебрянского леса.

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