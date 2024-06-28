Россияне пытались продвинуться у Серебрянского леса, - Генштаб

С начала дня враг наращивает интенсивность атак, пытается искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 131

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, Харьковская область продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории Российской Федерации. В обед российские террористы нанесли поражение тремя КАБами по частным домам и хозяйственным постройкам села Циркуны.

Вследствие таких коварных и преступных действий агрессора пострадало мирное население. Вместе с тем, враг совершил три удара девятью КАБами по Липцам, еще две авиабомбы сбросил на Зеленое. В районе Волчанска в течение дня идут бои. Шесть атак противника наши воины отбили, еще пять - продолжаются.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжается.

Успеха не имели 14 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Три боестолкновения еще продолжаются.

Предварительные потери агрессора на данном направлении с начала суток составили: 90 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.

На Северском направлении враг 19 раз атаковал украинских защитников вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. Наши воины стойко держат оборону и отбили 15 вражеских штурмов. Еще не завершились четыре боевых столкновения.

По предварительным данным потери захватчиков здесь составляют 63 оккупанта. Уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

На Краматорском направлении войска оккупантов продолжают давить на позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Три штурмовые действия украинские защитники отбили, два боестолкновения еще продолжается.

На направлении Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших защитников. Ситуация контролируемая.

Самой горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление. Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отбили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений - продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до 11, из которых девять отбито и две еще не завершились.

На Времовском направлении оккупационные войска четыре раза пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются

На Приднепровском направлении безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину территории Украины. Однако с начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий.

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