Прикордонники здійснили серію успішних ударів по позиціях окупантів у Серебрянському лісі (відео)

Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських захисників з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість території Луганської області вже окупована росіянами. Тож загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Нещодавно поліція показала, як агресія РФ вплинула на стан Серебрянського лісу.

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