UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники здійснили серію успішних ударів по позиціях окупантів у Серебрянському лісі (відео)

Фото: прикордонники завдали серію ударів по позиціях РФ у Серебрянському лісі (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники здійснили серію вдалих ударів по позиціях російських загарбників у Серебрянському лісі Луганської області. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показано роботу прикордонників бригади "Помста".

Згідно з ним, українські захисники завдали чисельних ударів по позиціях ворога у лісовій місцевості.

Варто зауважити, що згідно із відео деякі ділянки лісових насаджень повністю зруйновані через ведення безперервних бойових дій. 

Окупанти на даному напрямку не полишають спроб просунутись вглиб та днями розпочали активно нарощувати інтенсивність атак.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га та має ще одну назву - Кремінський ліс. Дана місцевість розташована впритул до Кремінної.

При цьому, як відомо, його частина входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".

З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.

Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських захисників з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість території Луганської області вже окупована росіянами. Тож загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Нещодавно поліція показала, як агресія РФ вплинула на стан Серебрянського лісу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДПСУВійна Росії проти України