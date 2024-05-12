ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В полиции показали, как сейчас выглядит Серебрянский лес (видео)

Луганск, Воскресенье 12 мая 2024 14:59
UA EN RU
В полиции показали, как сейчас выглядит Серебрянский лес (видео) Фото: в Серебрянском лесу не прекращаются бои (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Серебрянском лесу (Луганская область) постоянно проходят жестокие бои. Полиция показала, какая там обстановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли", - говорится в подписи к кадрам.

Что известно про Серебрянский лес

Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га. У Серебрянского леса есть еще одно название - Кременской лес. Эта местность расположена вплотную к Кременной.

При этом, как известно, его часть входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны.

Ситуация в районе Серебрянского леса

По информации Генштаба ВСУ на 12 мая, ВСУ отразили 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских военных из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупирована россиянами. И захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы