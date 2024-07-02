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Пограничники совершили серию успешных ударов по позициям оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

Луганская область, Вторник 02 июля 2024 10:10
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Пограничники совершили серию успешных ударов по позициям оккупантов в Серебрянском лесу (видео) Фото: пограничники нанесли серию ударов по позициям РФ в Серебрянском лесу (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники совершили серию удачных ударов по позициям российских захватчиков в Серебрянском лесу Луганской области. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников бригады "Помста".

Согласно ему, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям врага в лесной местности.

Следует отметить, что согласно видео некоторые участки лесных насаждений полностью разрушены из-за непрерывных боевых действий.

Оккупанты на данном направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.

Что известно о Серебрянском лесу

Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га и имеет еще одно название - Кременский лес. Данная местность расположена вплотную к Кременной.

При этом, как известно, его часть входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

С конца лета 2022 г. на территории этого леса проходит линия обороны.

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских защитников из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупировано россиянами. Так что захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно полиция показала, как агрессия РФ повлияла на состояние Серебрянского леса.

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