Пограничники совершили серию успешных ударов по позициям оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

Украинские пограничники совершили серию удачных ударов по позициям российских захватчиков в Серебрянском лесу Луганской области. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram .

С конца лета 2022 г. на территории этого леса проходит линия обороны.

При этом, как известно, его часть входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га и имеет еще одно название - Кременский лес. Данная местность расположена вплотную к Кременной.

Оккупанты на данном направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.

Согласно ему, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям врага в лесной местности.

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских защитников из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупировано россиянами. Так что захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно полиция показала, как агрессия РФ повлияла на состояние Серебрянского леса.

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