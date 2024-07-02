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Прикордонники здійснили серію успішних ударів по позиціях окупантів у Серебрянському лісі (відео)

Луганська область, Вівторок 02 липня 2024 10:10
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Прикордонники здійснили серію успішних ударів по позиціях окупантів у Серебрянському лісі (відео) Фото: прикордонники завдали серію ударів по позиціях РФ у Серебрянському лісі (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники здійснили серію вдалих ударів по позиціях російських загарбників у Серебрянському лісі Луганської області. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показано роботу прикордонників бригади "Помста".

Згідно з ним, українські захисники завдали чисельних ударів по позиціях ворога у лісовій місцевості.

Варто зауважити, що згідно із відео деякі ділянки лісових насаджень повністю зруйновані через ведення безперервних бойових дій.

Окупанти на даному напрямку не полишають спроб просунутись вглиб та днями розпочали активно нарощувати інтенсивність атак.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га та має ще одну назву - Кремінський ліс. Дана місцевість розташована впритул до Кремінної.

При цьому, як відомо, його частина входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".

З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.

Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських захисників з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість території Луганської області вже окупована росіянами. Тож загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Нещодавно поліція показала, як агресія РФ вплинула на стан Серебрянського лісу.

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