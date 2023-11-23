Пограничники сбили три вражеских дрона в Запорожской области (фото)

Пограничники отметили, что российские захватчики не оставляют попыток атаковать критическую и гражданскую инфраструктуру, а также позиции ВСУ. Для этого оккупанты используют беспилотники и разную тактику ударов.

Бойцы ГПСУ уничтожили три вражеских FPV-дрона с помощью антидронового ружья. Это произошло на Запорожском направлении.

"Вражескую атаку защитники отбили так мастерски, что только мусор и наклейка остались", - говорится в сообщении.

Фото: пограничники сбили три вражеских дрона в Запорожской области (dpsu.gov.ua)

Потери РФ на войне против Украины

Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 321 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия. По его мнению, в этом помогают западные технологии.