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Пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic в Луганской области

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Луганская область, Воскресенье 19 марта 2023 16:48
Пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic в Луганской области Фото: пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic 2 Enterprise, который пытался разведывать позиции наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Дрон окупантов попытался вести аэроразведку позиций пограничников Луганского отряда. Но попытка для шпиона оказалась неудачной - наши бойцы приземлили коптер с помощью антидронового ружья", - сказано в сообщении.

Напомним, украинские бойцы затрофеили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", которую россияне бросили, убегая с поля боя.

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