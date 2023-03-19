Пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

"Дрон окупантов попытался вести аэроразведку позиций пограничников Луганского отряда. Но попытка для шпиона оказалась неудачной - наши бойцы приземлили коптер с помощью антидронового ружья", - сказано в сообщении.

Напомним, украинские бойцы затрофеили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", которую россияне бросили, убегая с поля боя.

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