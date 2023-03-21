Удерживал волонтеров в подвале церкви. Пограничники задержали священника
Сегодня, 21 марта, на въезде в Киев пограничники задержали священника-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
Во время проверки пограничники установили, что священник во время оккупации одного из поселков в Киевской области сотрудничал с российской армией, кормил их и предоставлял информацию об украинцах.
Кроме того, из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинца, который находится в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.
В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине - это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали.
Священника передали сотрудникам Нацполиции для принятия к нему правового решения.
Напомним, стало известно, сколько пыточных оккупантов обнаружила полиция на освобожденных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.