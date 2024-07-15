Какие права украинцев не может ограничивать военное положение: перечень

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует правовой режим военного положения. Этот режим позволяет ограничивать права граждан, но не все.

Какие права украинцев не могут ограничивать во время военного положения, рассказывает РБК-Украина .

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы или отражения вооруженной агрессии.

Согласно украинскому законодательству, военное положение также предусматривает временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц.

Какие права не могут ограничиваться

Конституция Украины говорит, что во время действия правового режима военного положения не могут ограничиваться права и свободы, которые предусмотрены следующими статьями: