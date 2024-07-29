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Плыл в Молдову. Пограничники нашли мужчину в камышах у границы (видео)

Украина, Понедельник 29 июля 2024 19:59
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Плыл в Молдову. Пограничники нашли мужчину в камышах у границы (видео) Фото: пограничники нашли мужчину в камышах (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали мужчину в реке возле границы Украины. Прятками в камышах украинец разнообразил свой маршрут в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Пограничники задержали мужчину, который вплавь пытался попасть в соседнюю страну.

"Как ни странно, в камышах. Там 31-летний винничанин только пережидал, а дальше планировал продолжить заплыв вплоть до Приднестровского региона Молдовы. Путешествие спланировал заранее, позаботившись даже о водонепроницаемости документов и личных вещей", - сообщили в ГПСУ.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему грозит штраф - за нарушение правил пограничного режима.

Напомним, на днях пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно уехать в Румынию "в стиле Джеймса Бонда". Как отметили пограничники, это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу.

Отметим также, что 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Это произошло уже в двенадцатый раз.

Мы также сообщали, какие права украинцев не могут ущемлять во время военного положения. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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Пограничники
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