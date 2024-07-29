Плыл в Молдову. Пограничники нашли мужчину в камышах у границы (видео)

Пограничники задержали мужчину в реке возле границы Украины. Прятками в камышах украинец разнообразил свой маршрут в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему грозит штраф - за нарушение правил пограничного режима.

"Как ни странно, в камышах. Там 31-летний винничанин только пережидал, а дальше планировал продолжить заплыв вплоть до Приднестровского региона Молдовы. Путешествие спланировал заранее, позаботившись даже о водонепроницаемости документов и личных вещей", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, на днях пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно уехать в Румынию "в стиле Джеймса Бонда". Как отметили пограничники, это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу.

Отметим также, что 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Это произошло уже в двенадцатый раз.

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