Пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам (видео)

Силы обороны Украины на Запорожском направлении обнаружили позиции россиян и ударили по ним с помощью FPV-дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"На Запорожском направлении "птички" пограничников обнаружили вражескую позицию", - говорится в заявлении.
Отмечается, что скорректировав FPV-дрон, одним точным ударом бойцы ГПСУ поразили огневую точку захватчиков.
Пограничники добавили, что двух оккупантов удалось ликвидировать.
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 29 декабря, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 357 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 36 БПЛА и 26 артсистем.
За прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины уничтожили 76 единиц российской техники на Таврическом направлении. Потери террористов составили 442 человека.
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