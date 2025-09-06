ua en ru
Пограничники взяли в плен россиянина-мошенника, который сбежал от тюрьмы на войну

Украина, Суббота 06 сентября 2025 15:37
Пограничники взяли в плен россиянина-мошенника, который сбежал от тюрьмы на войну Фото: пограничники взяли в плен российского заключенного (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники взяли в плен бывшего российского заключенного. Оккупант пошел на войну, чтобы "зарабатывать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Бойцы бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен россиянина, который попал на войну из тюрьмы. Он добровольно пошел воевать против Украины.

Мужчина был осужден по статье 159 уголовного кодекса РФ - "мошенничество".

"Вместо того, чтобы честно отсидеть свой срок и больше не портить жизнь людям, он решил пойти "зарабатывать" на войне против Украины. Но и здесь удача отвернулась - вместо денег получил наручники", - отмечают пограничники.

Напомним, еще в начале года в ГУР Минобороны сообщали, что Россия планирует мобилизовать 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента".

Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам, а также другие проблемы.

По данным Генштаба ВСУ, Москва с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1 087 180 солдат. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 960 российских захватчиков.

Война в Украине Пограничная служба Пограничники
