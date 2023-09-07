В Сумах раздались звуки взрывов, работает ПВО
В Сумах сегодня ночью, 7 сентября, раздались звуки взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Местные жители сообщают, что во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. В воздушных силах ВСУ предупреждают о ракетной опасности в Сумской области.
Жителей призывают во время тревоги находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
В Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Обстрелы Сумской области
Российские военные почти каждый день обстреливают населенные пункты в приграничных районах региона. Они используют минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.
23 августа они ударили "Шахедом" по учебному заведению в городе Ромны. Здание полностью разрушено. Из-за вражеской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.
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