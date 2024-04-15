Пограничники отразили вражеское нападение ДРГ в Сумской области

Ситуация в Сумской области

В марте русские военные усилили обстрелы Сумской области.

На этом фоне в некоторых общинах региона начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Это касалось жителей населенных пунктов, находящихся у границы с Россией.

В частности, в Середино-Будской и Великописаревской общинах Сумской области было принято решение о принудительной эвакуации детей.

Также Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

На днях в Сумах раздались взрывы Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

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