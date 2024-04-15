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Пограничники отразили вражеское нападение ДРГ в Сумской области

Фото: пограничники отразили вражеское нападение ДРГ в Сумской области (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Российская ДРГ пыталась зайти в Сумскую область с вражеской территории. Пограничники отразили нападение окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы в Telegram.

По данным Госпогранслужбы, диверсантов разоблачили охранники границы и открыли огонь на поражение.

"Враг еще пытался вести стрелковый бой и, наконец, отступил", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что оккупанты постоянно пытаются завести свои ДРГ на территорию Сумской области, но при данных попытках несут поражение.

Недавно сообщалось, что три российских ДРГ пытались зайти в Сумскую область за последнюю неделю, однако пограничники их остановили.

 

Ситуация в Сумской области

В марте русские военные усилили обстрелы Сумской области.

На этом фоне в некоторых общинах региона начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Это касалось жителей населенных пунктов, находящихся у границы с Россией.

В частности, в Середино-Будской и Великописаревской общинах Сумской области было принято решение о принудительной эвакуации детей.

Также Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

На днях в Сумах раздались взрывы Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

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