Россияне в Луганской области стали активнее задерживать мужчин для мобилизации, - ОВА

Оккупанты увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них россияне задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора .

"Штурмовые группы противника пытаются прорвать наши редуты, но украинские защитники крепко держат оборону и наносят врагу поражение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Кременной, Северодонецка, Рубежного. По словам Лысогора, на них мужчин задерживают в рамках так называемой мобилизации.

"Детей на оккупированной территории Луганской области не допускают к школьным экзаменам без паспорта РФ, взрослым без этого документа угрожают невыплатой зарплаты и увольнением с работы", - добавил глава области.