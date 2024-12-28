Пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки: оккупанты потеряли много техники (видео)

"Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" остановили штурм оккупантов в районе села Курдюмовка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, уничтожено три танка, в том числе две единицы Т-72, один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании.

"Еще четыре единицы боевых машин пехоты уничтожены благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Российские войска проводят активные штурмы в Донецкой области, пытаясь выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Поселок городского типа Курдюмовка административно подчинен Торецкой громаде Бахмутского района, хотя до Бахмута - на 2 километра ближе, чем до Торецка. Он расположен на берегу канала "Северский Донец - Донбасс" в 17 км от Торецка и в 68 км от Донецка.

Село Курдюмовка Донецкой области (deepstatemap.live)

Согласно данным Генштаба, поселок находится на Краматорском направлении, где за последние сутки оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.