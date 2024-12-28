UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки: окупанти втратили багато техніки (відео)

Фото: прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки Донецької області. Окупанти втратили сім одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм окупантів в районі села Курдюмівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, знищено три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванні.

"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", - додали у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Російські війська проводять активні штурми у Донецькій області, намагаючись вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Селище міського типу Курдюмівка адміністративно підпорядковане Торецькій громаді Бахмутського району, хоча до Бахмута - на 2 кілометри ближче, ніж до Торецька.  Воно розташоване на березі каналу "Сіверський Донець - Донбас" за 17 від Торецька і за 68 км від Донецька.

Село Курдюмівка Донецької області (deepstatemap.live)

Згідно даних Генштаба, селище знаходиться на Краматорському напрямку, де за останню добу окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьВійна в Україні