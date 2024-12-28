Оккупанты сконцентрировались на одном направлении. Какая ситуация на фронте

За сутки, 27 декабря, на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Больше всего атак, более 50, произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 наступательные действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, за минувшие сутки, произошло два вражеских штурма позиций ВСУ.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника неподалеку Петропавловки и Лозовой.

Враг атаковал 20 раз при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торнского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Белогоровки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово.

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил 17 штурмов неподалеку Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе Белогорья, безрезультатно.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 23 авиационных удара, сбросив 27 КАБ на Россию. Украинские защитники отбили 22 атаки оккупационных войск.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.