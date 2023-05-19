Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: россияне отступили с потерями

В Бахмуте группа пехоты оккупантов атаковала опорный пункт бойцов ГПСУ. Украинские пограничники успешно отбили штурм, враг отошел с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Несмотря на непродолжительное сражение, половина штурмовиков была обезврежена: двое убиты, еще трое ранены. Потерпев неудачу, противник отступил.

Вражеская группа пехоты атаковала опорный пункт бойцов ГПСУ, обстреляла огневую точку и попыталась подойти к позициям. Украинские защитники ответили огнем, а с приближением оккупантов забросали их гранатами.

"Бахмут: сезон заготовки москальского "мяса" в разгаре. Еще одну попытку штурма пограничники успешно отбили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники отбили атаку российских оккупантов в Луганской области. Причем враг отступил даже не решившись на штурм, который планировал проводить.

Также ранее мы писали, что пограничники отбили штурм опорного пункта, который устроили российские оккупанты. Враг понес потери.

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