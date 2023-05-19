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Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Фото: прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бахмуті група піхоти окупантів атакувала опорний пункт бійців ДПСУ. Українські прикордонники успішно відбили штурм, ворог відійшов з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Бахмут: сезон заготівлі москальського "мʼяса" у розпалі. Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили", - йдеться в повідомленні.

Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій. Українські захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами.

Попри недовготривалий бій, половину штурмовиків було знешкоджено: двоє вбито, ще троє поранено. Зазнавши невдачі, противник відступив.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники відбили атаку російських окупантів в Луганській області. При чому ворог відступив навіть не наважившись на штурм, який планував проводити.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили штурм опорного пункту, який влаштували російські окупанти. Ворог зазнав втрат.

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Донецька областьБахмутприкордонникиВійна Росії проти України