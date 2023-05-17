Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: оккупанты понесли потери

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram .

По данным пограничников, атаку россияне начали под прикрытием минометного огня. От обстрелов врага начался пожар в зданиях, которые находились по соседству с позициями украинских защитников.

"Пожар пограничникам удалось потушить, а гранатометчики нанесли точный контрудар, испепелив дом, служивший укрытием для врага. Оккупанты, которым удалось не оказаться под развалинами, скрылись. Что касается остальных: кто не успел - тот опоздал", - отметили в ГПСУ.