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Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: оккупанты понесли потери

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Бахмут, Среда 17 мая 2023 20:29
Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: оккупанты понесли потери Иллюстративное фото: пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники отбили штурм опорного пункта, который устроили российские оккупанты. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

По данным пограничников, атаку россияне начали под прикрытием минометного огня. От обстрелов врага начался пожар в зданиях, которые находились по соседству с позициями украинских защитников.

"Пожар пограничникам удалось потушить, а гранатометчики нанесли точный контрудар, испепелив дом, служивший укрытием для врага. Оккупанты, которым удалось не оказаться под развалинами, скрылись. Что касается остальных: кто не успел - тот опоздал", - отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на разных участках Бахмутского направления.

Также мы писали, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне вчера, 16 мая, продвинулись в Бахмуте.

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