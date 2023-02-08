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Пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение

Фото: Пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Бойцы Сил обороны Украины контратакой ликвидировали подразделение оккупантов возле Бахмута. Вчера бойцы Госпогранслужбы отразили длительный штурм россиян в окрестностях города-крепости Бахмут", - говорится в сообщении.

В позиционной борьбе пограничники создали благоприятные условия для контратаки, которую при поддержке артиллерии и минометчиков провели вместе с бойцами из Национальной гвардии Украины и ВСУ.

"Огнем из стрелкового и группового оружия Силы обороны Украины заставили врага сбежать с позиций. По меньшей мере, 12 захватчиков во время контрнаступления ликвидированы, 16 - ранены", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что пограничники под Бахмутом из минометов отработали по российским штурмовикам. Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но планам врага помешали.

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

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Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьБахмутприкордонникиВойна в Украинепограничная служба