Прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ

У вівторок, 7 лютого, українські військові відбили ворожий штурм під Бахмутом у Донецькій області та ліквідували 12 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Бійці Сил оборони України контратакою ліквідували підрозділ окупантів біля Бахмута. Учора бійці Держприкордонслужби відбили тривалий штурм росіян на околицях міста-фортеці Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у позиційній боротьбі прикордонники створили сприятливі умови для контратаки, яку за підтримки артилерії та мінометників провели разом з побратимами з Національної гвардії України та ЗСУ.

"Вогнем зі стрілецької та групової зброї Сили оборони України змусили ворога втекти із позицій. Щонайменше 12 загарбників під час контрнаступу ліквідовано, 16 - поранено", - додали у ДПСУ.