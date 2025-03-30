Пограничники ударили по оккупантам в Харьковской области: уничтожена техника и позиции РФ

Ситуация на Харьковском направлении

В общей сложности за 29 марта на фронте в Украине произошли 223 штурма россиян. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.

В тоже время, на Харьковском направлении украинские войска остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

А на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

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