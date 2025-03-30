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Пограничники ударили по оккупантам в Харьковской области: уничтожена техника и позиции РФ

Фото: пограничники ударили по оккупантам в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники нанесли разгромного удара по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожены техника и шесть позиций врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение важных боевых задач на Харьковщине в борьбе с российско-оккупационными войсками.

"В результате ночного рейда дронов было уничтожено 9 транспортных средств и 6 позиций врага", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковском направлении

В общей сложности за 29 марта на фронте в Украине произошли 223 штурма россиян. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.

В тоже время, на Харьковском направлении украинские войска остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

А на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

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