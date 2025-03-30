Прикордонники вдарили по окупантах у Харківській області: знищено техніку та позиції РФ

Ситуація на Харківському напрямку

Загалом за 29 березня на фронті в Україні відбулося 223 штурми росіян. Майже половина з них відбулися на Покровському напрямку.

Водночас на Харківському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника в районах Вовчанська і в бік Кам'янки.

А на Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.

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