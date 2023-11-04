Пограничники сожгли несколько сооружений военных РФ под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники уничтожили несколько российских построек, расположенных под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Вблизи Бахмута наши бойцы нанесли удар по опорному пункту врага - местности, где противник проводит инженерно-фортификационные работы и накапливает живую силу", – сообщили в ГНСУ.

По данным пограничников, огонь из минометов и автоматических гранатометов разрушил часть вражеских сооружений, в частности наблюдательную позицию вместе с оккупантом-наблюдателем.

Потери русской армии

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 304 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 830 россиян.

Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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