В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотник

Пограничники сбили российский дрон в Донецкой области. Оккупанты с помощью беспилотника пытались следить за действиями защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"На днях над своими позициями пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск. Вражеский дрон шпионил за действиями наших сил на одном из направлений в Донецкой области", - отметили пограничники. Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и таким образом сбили беспилотник. Дрон упал возле позиций наших военных. Фото: дрон в Донецкой области сбили пограничники (dpsu.gov.ua)