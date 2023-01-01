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В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотник

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Донецкая область, Воскресенье 01 января 2023 14:59
В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотник Фото: дрон в Донецкой области сбили пограничники (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники сбили российский дрон в Донецкой области. Оккупанты с помощью беспилотника пытались следить за действиями защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"На днях над своими позициями пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск. Вражеский дрон шпионил за действиями наших сил на одном из направлений в Донецкой области", - отметили пограничники.

Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и таким образом сбили беспилотник. Дрон упал возле позиций наших военных.

Фото: дрон в Донецкой области сбили пограничники (dpsu.gov.ua)

Напомним, в новогоднюю ночь украинская ПВО сбила 45 вражеских дронов типа Shahed.

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