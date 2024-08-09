ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Через коридор на границе Сумской области с РФ вернулось 35 тысяч украинцев, - ОВА

Сумы, Пятница 09 августа 2024 10:08
UA EN RU
Через коридор на границе Сумской области с РФ вернулось 35 тысяч украинцев, - ОВА Фото: через пункт на границе Сумской области с РФ вернулось 35 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Через гуманитарный коридор на границе Сумской области с Россией вернулось 35 тысяч украинцев. В настоящее время пункт остается закрытым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"За время существования этого "коридора жизни" в Украину вернулось более 35 тысяч человек. Это большое количество украинцев, вернувшихся на свою родную землю", - сказал глава ОВА.

Он отметил, что за последние три дня со стороны России работа коридора "Колотыловка-Покровка" была прекращена. По его словам, украинские пограничники готовы возобновить работу гуманитарного коридора и созданы все условия размещения эвакуированных граждан.

Артюх напомнил, что украинцы могут вернуться на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска "Мокраны-Доманова" на границе Волынской области с Беларусью.

Когда закрыли коридор

Напомним, 6 августа стало известно, что приостановил работу единственный пункт пропуска "Колотыловка-Покровка" на границе Сумской области с Россией. Это был коридор, через который украинцы могли вернуться с оккупированных территорий на подконтрольные Украине территории.

Известно, что работа коридора приостановлена как минимум на 10 суток.

Этому предшествовало усиление обстрелов Сумской области российскими оккупантами, а такое начало боевых действий на приграничных территориях Курской области РФ, граничащей с Сумской.

РБК-Украина рассказывала о ситуации в Сумской области. Также более подробно о так называемом "прорыве" в Курской области - узнайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Граница с РФ Граница с Беларусью
NEWS
Операция в Курской области: в ISW назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию
Операция в Курской области: в ISW назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев